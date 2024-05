C’è un killer silenzioso negli ospedali italiani | 70 000 morti all’anno Cosa rivela l’ultimo rapporto e quali sono le cause

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è un dato che fa davvero spavento sulla sanità italiana. Oltre quello dei tagli, certo. Secondo ildell’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ogni anno 4,3 milioni di pazienti ricoveratidell’UE contraggono almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria durante la loro degenza in ospedale. In questo scenario, l’Italia registra uno dei peggiori dati dopo il Portogallo. In Italia, infatti, nel periodo 2022-2023, circa 430 mila persone hanno contratto un’infezione durante un ricoveroero. Di questi – stando ai dati del Sole 24 Ore che cita il “Libro bianco” realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’antimicrobico resistenza (Onsar) –state 70mila, solo nel 2020, leper sepsi, pari a 200 decessi al ...