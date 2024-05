A Giugliano 40% dei veicoli senza assicurazione | sequestri a Casacelle

(Di venerdì 10 maggio 2024) La polizia locale diha condotto nuovamente un’operazione di controllo straordinario del territorio. Durante questi ultimi due giorni, la strategia delle postazioni di controllo è stata modificata, anche in seguito al Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto a Napoli con il Prefetto Di Bari e il sindaco Nicola Pirozzi. A L'articolo Teleclubitalia.

Operazione della Polizia Municipale guidata dal comandante Nacar L'articolo Giugliano , contatori “pezzotti”. Controllo in via Bartolo Longo : denunciati marito e moglie sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Giugliano, controlli della Municipale a Casacelle: quasi la metà dei veicoli senza assicurazione - giugliano, controlli della Municipale a Casacelle: quasi la metà dei veicoli senza assicurazione - Proseguono intanto le indagini dei caschi bianchi dopo i recenti atti vandalici a piazza Gramsci ...

Giugliano, controlli della Polizia: multe per quasi 15mila euro - giugliano, controlli della Polizia: multe per quasi 15mila euro - Nel corso dell’attività sono state identificate 54 persone, controllati 14 veicoli, di cui 12 sequestrati amministrativamente ...

Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 7 maggio: la vittima potrebbe essere stata colta da un malore ...