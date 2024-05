I benefici dell’agopuntura | la terapia energetica dalla tradizione millenaria

(Di venerdì 10 maggio 2024) Affonda le radici nella medicina tradizionale cinese, ma ha conquistato l’OMS, che l’ha approvata per il trattamento di alcuni disturbi: l’agopuntura ha numerosisu mente e corpo grazie alla sua influenza sulle funzioni energetiche del corpo. Secondo alcune teorie orientali, infatti, la salute dell’organismo dipende dall’armonia tra la mente (Shen) e l’energia del corpo (Qi). Libera di fluire lungo i meridiani, veri e propri canali, l’energia permetterebbe all’organismo di rimanere in salute e, di conseguenza, a causare ogni patologia sarebbero dei blocchi energetici. Di qui l’utilità dell’agopuntura: l’inserimento nel derma di aghi sottili, infatti, permetterebbe di sbloccare il flusso energetico e ritrovare il benessere. Una...

Busta paga più pesante grazie al "credito pro capite": come funziona - Busta paga più pesante grazie al "credito pro capite": come funziona - TUTTI I benefici DEL WELFARE Le norme sul welfare aziendale sono definite sostanzialmente dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi). Nella norma si definiscono ...

Trasformazione smart del patrimonio immobiliare, tre azioni per attuarla - Trasformazione smart del patrimonio immobiliare, tre azioni per attuarla - Rendere obbligatoria la formazione nel caso di grandi appalti pubblici di riqualificazione edilizia, istituendo ad esempio una clausola condizionata alle competenze in tema di riqualificazione smart.

Torna il ’bazar del riciclo’ - Torna il ’bazar del riciclo’ - Weekend solidale con il mercatino organizzato da "La Barazzina" a Impruneta. Giocattoli, libri, oggetti vintage e altro in vendita per sostenere progetti benefici dell'associazione.