Anticipazioni Endless Love - Puntate Turche | Emir Costringe Nihan A Sparare A Kemal!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 10 maggio 2024)rapisce la piccola Denizndoad inseguirlo. Quando si trovano tutti insieme, l’uomocontroprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta la crudeltà di. Quest’ultimo metterà a punto un perfido piano per fare in modo chesia costretta aal suo amato. Ma ecco che cosa sta per succedere....