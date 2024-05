Atletica Raffica di medaglie per l’Alpi Apuane Marsili detta legge nel Memorial Ventroni Oro per De Rocco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono tante le gare su pista e in strada, in regione e fuori, che hanno visto al via gli atleti del Parco Alpi-Team Ecoverde Cetilar. Alla 24ª edizione della “Padova Marathon“, buona prestazione per Andrea Meschi; alla terza edizione della “Corsa di Primavera“ di Torino, gara di 9,5 km., secondo posto assoluto per Mattia Scalas; alla 41ª edizione della “50 km di Romagna“, a Castel Bolognese, nel ravennate, buone prove per Francesco Luparini e Nicola Cappelli; alla corsa in montagna di Prelà, nell’imperiese, vittoria di categoria per Cristina De(SF55). Al primo“Alberto“ di San Teodoro, nel sassarese, vittoria di categoria per Andrea(nella foto, SM55); al “Meeting Liberazione“ di Modena, ottime prove sui 1500 metri in pista per Giacomo Verona (3’59’95’’) e ...