La sofferta salvezza non basta Paga il tecnico - ora arriva Mandole

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una stagione tutt’altro che da ricordare. Un passo falso in un percorso di crescita. Da qualunque parte la si veda, il mese di maggio ha il sapore del sospiro di sollievo in casa Pallacanestro Varese. Per una retrocessione evitata con anticipo, per uno spettacolo che a Masnago non dovrà più andare in onda. Un passo sopra il fallimento, che da queste parti può essere considerato solo la discesa di categoria. E non inganni una semifinale di Fiba Europe Cup: un cammino dignitoso in una competizione di terza fascia. Però negli albi delle statistiche restano i fatti: quattordicesimo posto, due vittorie in più delle retrocesse Pesaro e Brindisi. Rispetto al playoff di un anno fa, invalidato dal ’’caso Tepic’’, un bilancio che non può essere altro che negativo. E le mosse del club, in fin dei conti, sono lì a dimostrarlo. "Voglio ringraziare sia i miei giocatori che i tifosi. La ...