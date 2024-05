Italia maglia nera in Ue per infezioni contratte in ospedale

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’è ultima in Europa di per le morti connesse alleCorrelate all’Assistenza provocate da germi multiresistenti agli antibiotici: ogni anno, nel nostro Paese, si contano 11mila morti l’anno, un terzo di tutti i decessi. Più in gele nel periodo 2022-2023, circa 430 mila persone hanno contratto un’infezione durante un ricovero ospedaliero attestandosi sull’8,2% del totale, di fronte a una media europea che si attesta al 6,5%. Solo il Portogallo riesca a fare peggio in tutto il continente europeo con l’8,9%. In, nel periodo 2022-2023, circa 430 mila persone hanno contratto un’infezione durante un ricovero ospedaliero, l’8,2% del totale Male anche la percentuale di utilizzo di antibiotici in un contesto ospedaliero (44,7%) molto più alta di quella comunitaria (33,7%). Il combinato disposto dei ...

Allerta pertosse in Inghilterra: aumentano i casi, cinque bambini morti - Allerta pertosse in Inghilterra: aumentano i casi, cinque bambini morti - Ascolta articolo - L’allerta pertosse raggiunge livelli critici in Inghilterra con un aumento dei casi e il tragico decesso di cinque bambini In Inghilterra, l’allerta pertosse assume proporzioni pr ...

Il boom delle infezioni da streptococco nei bambini piccoli dovuto alle mascherine anti Covid: lo studio - Il boom delle infezioni da streptococco nei bambini piccoli dovuto alle mascherine anti Covid: lo studio - L’aumento delle infezioni da streptococco nei bambini più piccoli che si è verificato nel 2023 sarebbe dovuto alle misure anti-Covid. Uno studio rivela la possibile connessione fra la riduzione ...

Allerta pertosse in Inghilterra, morti 5 bambini e raggiunti quasi 3mila casi - Allerta pertosse in Inghilterra, morti 5 bambini e raggiunti quasi 3mila casi - Cinque bambini sono morti, mentre i contagi continuano ad aumentare ... i numeri molto bassi di pertosse osservati durante la pandemia, come accaduto con altre infezioni a causa delle restrizioni e ...