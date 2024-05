Controllare il cervello

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 10 maggio 2024) Abbiamo miliardi di neuroni nel nostroe non hanno riserve energetiche. Non ci sono depositi di acidi grassi da attivare per ottenere energia biochimica (ATP: Adenosintrifosfato). Il substrato energetico dei neuroni cerebrali è il glucosio. Durante il quotidiano vivere noi attiviamo alcune aree cerebrali rispetto ad altre. Ilnon lavora in modo omogeneo e contemporaneo in ogni sua parte anatomica. In rapporto ad ogni azione che facciamo, ad ogni impegno lavorativo, relazionale quotidiano, si ha una attivazione di specifiche aree cerebrali. Ilnon è sempre uguale, ma adatta la sua fisiologia a ciò che facciamo, a ciò che pensiamo. Per garantire questo dinamismo cerebrale si attiva un rapporto tra sistema vascolare e offerta metabolica di nutrienti. Cioè se sto parlando, il centro nervoso del linguaggio ...