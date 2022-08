Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Santamaria del Rennes per il centrocampo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere per la trequarti, il Milan è al lavoro per regalare a Stefano Pioli dei rinforzi anche negli altri reparti, soprattutto nel pacchetto di centrocampo, dopo l’uscita a parametro zero di Kessie. Secondo quanto riporta L’Équipe, i rossoneri avrebbero individuato come possibile rinforzo anche Baptiste Santamaria, centrocampista classe ’95 del Rennes, protagonista nel quarto posto in Ligue 1 conquistato dal club francese nella scorsa stagione. Il quotidiano francese, però, sottolinea le difficoltà dell’affare, rappresentate innanzitutto dal lato economico che la trattativa può assumere, e successivamente dalla centralità del giocatore nello scacchiere di Bruno Genesio. Giocatore che peraltro Paolo Maldini ha avuto modo di visionare da vicino negli scorsi mesi. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere per la trequarti, ilè al lavoro per regalare a Stefano Pioli dei rinforzi anche negli altri reparti, soprattutto nel pacchetto di, dopo l’uscita a parametro zero di Kessie. Secondo quanto riporta L’Équipe, iavrebbero individuato come possibile rinforzo anche Baptiste, centrocampista classe ’95 del, protagonista nel quarto posto in Ligue 1 conquistato dal club francese nella scorsa stagione. Il quotidiano francese, però, sottolinea le difficoltà dell’affare, rappresentate innanzitutto dal lato economico che la trattativa può assumere, e successivamente dalla centralità del giocatore nello scacchiere di Bruno Genesio. Giocatore che peraltro Paolo Maldini ha avuto modo di visionare da vicino negli scorsi mesi. ...

