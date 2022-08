Crisi alimentare globale: il rischio è concreto (Di lunedì 8 agosto 2022) Dalla FAO (organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) giungono notizie secondo le quali il prezzo del grano sia in lieve ribasso. Ma l’andamento del costo delle materie prime tra le quali il grano, è soggetto a variazioni. Si teme un nuovo rialzo dei prezzi che può portare a una Crisi alimentare globale. La Crisi alimentare e i prezzi in aumento La Crisi alimentare è alle porte. Un rischio globale che lascia pietrificati. Gli effetti delle sanzioni alla Russia in un modo o nell’altro si sono fatti sentire e pesano particolarmente sul grano, uno degli alimenti più consumati al mondo dopo il riso. La Russia è il paese che tra tutti esporta maggiormente grano. Tantissimi i paesi Europei, d’oltre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Dalla FAO (organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) giungono notizie secondo le quali il prezzo del grano sia in lieve ribasso. Ma l’andamento del costo delle materie prime tra le quali il grano, è soggetto a variazioni. Si teme un nuovo rialzo dei prezzi che può portare a una. Lae i prezzi in aumento Laè alle porte. Unche lascia pietrificati. Gli effetti delle sanzioni alla Russia in un modo o nell’altro si sono fatti sentire e pesano particolarmente sul grano, uno degli alimenti più consumati al mondo dopo il riso. La Russia è il paese che tra tutti esporta maggiormente grano. Tantissimi i paesi Europei, d’oltre ...

