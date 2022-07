Giappone | media | L' attentatore che ha ucciso Shinzo Abe voleva realizzare una bomba | La polizia ha agito solo dopo il primo sparo

Pubblicità

Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale. L'ex primo ministro è deceduto… - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comizio - I media hanno rivelato la setta contro cui si è scagliava l'assassino di Abe: la chiesa dell'unificazione, quella del reverendo Moon

10 luglio 2022 08:19 Il 41enne autore dell'attacco è comparso davanti ai pm con l'accusa di omicidio e per la formalizzazione diversi stranieri hanno ipotizzato che possa trattarsi della Chiesa dell'Unificazione fondata dal reverendo Moon in Corea del Sud e che si ritiene sia stata portata in dal nonno di Tetsuya Yamagami, l'uomo che ha sparato e ucciso l'ex premier nipponico Shinzo Abe, ha detto alla polizia di aver tentato di realizzare una bomba, in aggiunta alla fabbricazione di più pistole artigianali