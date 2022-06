Inter, non solo Lukaku e Asllani: visite mediche e firma in arrivo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ancora novità in vista in casa Inter: dopo l’ufficialità di Lukaku e Asllani, in arrivo ci sono visite mediche e firma per un altro giocatore. Le trattative di calciomercato per l’Inter non si fermano ad Asllani e Lukaku. I tifosi nerazzurri già immaginano come sarà assistere alla prossima stagione del club. Oltre i primi due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Ancora novità in vista in casa: dopo l’ufficialità di, inci sonoper un altro giocatore. Le trattative di calciomercato per l’non si fermano ad. I tifosi nerazzurri già immaginano come sarà assistere alla prossima stagione del club. Oltre i primi due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - tvdellosport : ???? ZANETTI: “NON POTEVO CREDERE DI ESSERE UN GIOCATORE DELL’ INTER” Intervistato da @StarCasinoSport lo storico c… - tancredipalmeri : Ammesso e non concesso che davvero il Napoli vada su Correa, altro che l’Inter vuole 30 milioni: se ne ricava 22.5m€ è già tanto - simo_rosse : @DiMarzio @PSG_inside @Inter Di Marzio sei un babbeo, quest'anno cambi radicalmente versione ogni due giorni e non… - tonaliana : Il mio sogno (non si avvererà mai) è Inter-cremonese 0-0 con radu che para pure le madonne -