Agroalimentare: guerra in Ucraina pesa sul settore, da PNRR 6,8 miliardi (Di sabato 11 giugno 2022) Con lo scoppio della guerra in Ucraina diventa sempre più complesso lo scenario per le imprese agro-alimentari italiane. L’impatto più evidente e immediato è sui prezzi degli input produttivi, in primis quelli energetici, a cui la filiera agro-alimentare risulta particolarmente esposta, sia direttamente sia indirettamente, attraverso i costi della logistica e l’acquisto di materiali energivori. Hanno registrato forti rincari infatti anche molti altri prodotti fondamentali nella filiera, che evidenziavano già degli elevati incrementi dei prezzi prima della guerra: spicca il balzo di oltre il 30% per i fertilizzanti registrato nei primi tre mesi del 2022. È quanto emerge dallo studio “Lo scenario per il settore Agroalimentare italiano” curato della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo L’impatto dei ... Leggi su quifinanza (Di sabato 11 giugno 2022) Con lo scoppio dellaindiventa sempre più complesso lo scenario per le imprese agro-alimentari italiane. L’impatto più evidente e immediato è sui prezzi degli input produttivi, in primis quelli energetici, a cui la filiera agro-alimentare risulta particolarmente esposta, sia direttamente sia indirettamente, attraverso i costi della logistica e l’acquisto di materiali energivori. Hanno registrato forti rincari infatti anche molti altri prodotti fondamentali nella filiera, che evidenziavano già degli elevati incrementi dei prezzi prima della: spicca il balzo di oltre il 30% per i fertilizzanti registrato nei primi tre mesi del 2022. È quanto emerge dallo studio “Lo scenario per ilitaliano” curato della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo L’impatto dei ...

Pubblicità

CherubinaRock : I giganti dell’agroalimentare stanno usando la guerra in Ucraina per impedire che una legge che protegge la natura… - Quiqueg5 : I giganti dell’agroalimentare stanno usando la guerra in Ucraina per impedire che una legge che protegge la natura… - mrobespierre3 : I giganti dell’agroalimentare stanno usando la guerra in Ucraina per impedire che una legge che protegge la natura… - Mr_Coon_72 : I giganti dell’agroalimentare stanno usando la guerra in Ucraina per impedire che una legge che protegge la natura… - rizzina2005 : I giganti dell’agroalimentare stanno usando la guerra in Ucraina per impedire che una legge che protegge la natura… -