Incidente Berlino | auto sulla folla | morta un' insegnante e feriti bambini Arrestato l' autista | è un 29enne armeno | nella macchina sua lettera confessione

Un morto e almeno una decina di feriti, di cui cinque in pericolo di vita. Questo il bilancio aggiornato dell'di questa mattina nel cuore di, dove un'auto è piombata sulla folla, finendo la sua corsa dentro un negozio. Inizialmente si era parlato di 30 feriti, poi la cifra è stata corretta ...In merito all'identità dell'uomo, si tratta di un 29enne tedesco - armeno che vive a. L'è avvenuto vicino al luogo teatro di un terribile attacco datato 2016, quando Anis Amri, un ...Una donna uccisa e almeno otto feriti a Berlino dopo che un'auto ... Gli arrestati: «Ci armiamo e andiamo in azione anche in Italia» Per l'incidente è stato fermato un uomo, come riferisce un ...Da Nizza a New York, fino ad arrivare a Berlino. La lunga scia di sangue lasciata dalle auto che si sono lanciate contro la folla.