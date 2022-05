Riforma reclutamento docenti | tre diversi livelli per gli insegnanti | iniziale | ordinario ed esperto con diverso riconoscimento giuridico ed economico EMENDAMENTO ITALIA VIVA

Advertising

Tra gli emendamenti presentati dai partiti al decreto sulladel, ce n'è uno (il 47.0.11) a prima firma del capogruppo alla Commissione Istruzione, per il Partito Democratico, ...La posta in palio è molto alta: cambiare ladeldocenti deliberata dal governo, ma, come ha fatto filtrare il Ministero dell'Istruzione, lo spazio per le modifiche non sarà ampi ... Riforma reclutamento docenti, “fase transitoria anche per gli insegnanti con 24 CFU e scatti di anzianità anticipati per chi prende parte alla formazione”. TESTO EMENDAMENTO PD Per la giornata di domani, lunedì 30 maggio, è stato indetto uno sciopero generale della scuola. Promotrici della mobilitazione le maggiori sigle sindacali nazionali. Alla base della protesta, l’oppos ...Domani ci sarà la mobilitazione della scuola. Ne sentivamo la mancanza dopo due anni di sospensione di ogni attività, compresa quella didattica, che ha arrancato tra aperture e chiusure e insegnamento ...