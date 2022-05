Che Tempo Che Fa, anticipazioni ultima puntata 29 maggio 2022: arrivano Tom Hanks e Austin Butler, gli ospiti di stasera (Di domenica 29 maggio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show e programma di attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio, con le sue presenze ‘fisse’, cioè Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tantissimi gli ospiti, molti internazionali, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. L’intervista a Tom Hanks e Austin Butler a Che Tempo Che Fa La stagione di Che Tempo Che Fa si chiude col ‘botto’. In studio, infatti, in esclusiva arriveranno il due volte Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann ‘Elvis’, che è stato presentato fuori concorso al 75esimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il prossimo 22 giugno. Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con CheChe Fa, il talk show e programma di attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio, con le sue presenze ‘fisse’, cioè Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tantissimi gli, molti internazionali, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. L’intervista a Toma CheChe Fa La stagione di CheChe Fa si chiude col ‘botto’. In studio, infatti, in esclusiva arriveranno il due volte Premio Oscar Tom, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann ‘Elvis’, che è stato presentato fuori concorso al 75esimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il prossimo 22 giugno. Di ...

