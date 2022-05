(Di sabato 28 maggio 2022) Parma, 28 mag. - (Adnkronos) - Ild'per la 14/a volta. I patavini sconfiggono 19-6 ilallo stadio 'Lanfranchi' di Parma. Era un derby nel derby, quello tra i tredici Scudetti per parte tra. L'ha spuntata ild'vendicandosi della Finale persa l'anno scorso all'ultimo secondo. Nella finale femminile disputata nello stesso impianto successo per 27-10 del Valsuganasul Villorba.

Federugby : ?? #PeroniTOP10 ?? RISULTATO FINALE Petrarca Rugby v Rugby Rovigo Delta 19-6 Congratulazioni alla squadra patavina,… - Federugby : Petrarca Rugby Campione d'Italia ?? I tuttoneri conquistano il 14esimo scudetto della loro storia ??… - sobbonny : RT @Federugby: Petrarca Rugby Campione d'Italia ?? I tuttoneri conquistano il 14esimo scudetto della loro storia ?? #rugbypassioneitaliana… - TV7Benevento : **Rugby: Petrarca Padova campione d'Italia, Rovigo ko 19-6** - - ilnonnosimpson : RT @Federugby: Petrarca Rugby Campione d'Italia ?? I tuttoneri conquistano il 14esimo scudetto della loro storia ?? #rugbypassioneitaliana… -

Padova è la capitale 2022 delitaliano. Primo tempo Ildomina per mezzora territorio e possesso, ma porta a casa solo tre punti al piede di Lyle per un fuori gioco di Chillon nei 22 ...Il tabellino del match: Parma, Stadio Sergio Lanfranchi " sabato 28 maggio Peroni TOP10, Finalev FEMI - CZ Rovigo 19 - 6 Marcatori : p.t. 15' cp. Lyle (3 - 0); 24' cp. Van Reenen (3 - ...Il Lanfranchi day di oggi si è trasformato in un Padova day. Il Valsugana Padova ha conquistato il suo quarto scudetto nella finale femminile battendo 27-10 il Villorba (per Sillari 5/5 dalla piazzola ...PARMA - Il Petrarca Padova si prende la rivincita sulla FemiCz Rovigo, vincitore l'anno scorso all'ultima azione del derby tricolore, e vince il 91° scudetto di rugby, ...