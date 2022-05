Riccardo Guarnieri beccato con una giovane ragazza fuori da UeD: la foto lo inchioda (Di sabato 28 maggio 2022) Riccardo Guarnieri, fuori da Uomini e Donne beccato con una ragazza. Sì, è proprio così, c’è una grossa novità nella vita dell’ex di Ida Platano. A pizzicarlo è stato qualcuno che si trovava proprio in quei minuti sulla stessa strada del cavaliere del dating show. Immediatamente è stata fatta una segnalazione ad Amedeo Venza, che ha pubblicato la foto che lo ‘incastra’ in una sua storia social. E ora c’è davvero tanta curiosità per capire se lui vorrà uscire allo scoperto nelle prossime ore. Ma Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sta vivendo anche momenti difficili per la sua esperienza nel programma. “Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. E su di lui anche l’ex dama Marika Geraci ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)da Uomini e Donnecon una. Sì, è proprio così, c’è una grossa novità nella vita dell’ex di Ida Platano. A pizzicarlo è stato qualcuno che si trovava proprio in quei minuti sulla stessa strada del cavaliere del dating show. Immediatamente è stata fatta una segnalazione ad Amedeo Venza, che ha pubblicato lache lo ‘incastra’ in una sua storia social. E ora c’è davvero tanta curiosità per capire se lui vorrà uscire allo scoperto nelle prossime ore. Madi Uomini e Donne sta vivendo anche momenti difficili per la sua esperienza nel programma. “Ida eshow. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. E su di lui anche l’ex dama Marika Geraci ...

