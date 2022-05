Ultime Notizie – Conference League, nuova opera della Street Artist Laika sul trionfo giallorosso (Di venerdì 27 maggio 2022) La notte tra il 26 ed il 27 maggio, a Roma in piazza Testaccio, è apparsa una nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo “Un calcio alle paure (1984-2022)”. Il poster raffigura il compianto capitano della Roma Agostino Di Bartolomei in festa, che porta sulle sue spalle il capitano della Roma del 2022, Lorenzo Pellegrini, che tiene in mano la Coppa Conference League, appena vinta dai giallorossi. Laika: “Soltanto chi è romanista può comprendere il vero significato di questa vittoria. È dal 30 maggio 1984 che aspettavamo questo momento, da quando non riuscimmo ad alzare la Coppa dei Campioni sul prato dell’Olimpico. Una coppa europea sognata per decenni, che ora il capitano Lorenzo Pellegrini ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) La notte tra il 26 ed il 27 maggio, a Roma in piazza Testaccio, è apparsa una, dal titolo “Un calcio alle paure (1984-2022)”. Il poster raffigura il compianto capitanoRoma Agostino Di Bartolomei in festa, che porta sulle sue spalle il capitanoRoma del 2022, Lorenzo Pellegrini, che tiene in mano la Coppa, appena vinta dai giallorossi.: “Soltanto chi è romanista può comprendere il vero significato di questa vittoria. È dal 30 maggio 1984 che aspettavamo questo momento, da quando non riuscimmo ad alzare la Coppa dei Campioni sul prato dell’Olimpico. Una coppa europea sognata per decenni, che ora il capitano Lorenzo Pellegrini ...

