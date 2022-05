Sport in tv oggi venerdì 27 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022)27ci aspetta una giornata ricca di. Inizia un fine settimana di fuoco per gli appassionati di motori, spazio alle prove libere del GP di Montecarlo per la F1 e alle prove libere del GP d’Italia al Mugello per la MotoGP. Prosegue il Giro d’Italia, la diciannovesima tappa con sconfinamento in Slovenia si preannuncia emozionante con tante montagne decisive. Da non perdere il terzo turno del Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi scenderà in campo anche Martina Trevisan. Da seguire gli Europei di boxe con tutti i quarti di finale, gli Europei di canoa slalom e di triathlon, la Coppa del Mondo di canottaggio, Piazza di Siena a Roma per l’equitazione, la sfida tra Virtus Bologna e Tortona valida per la semifinale scudetto di basket, la finale della Challenge Cup di rugby e tanto altro ...