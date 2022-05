Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: la Russia sta compiendo un genocidio nel Donbass. Draghi telefona a Putin: “Cerchiamo intesa per sbloccare i porti”. Le forniture di gas proseguono. I russi: “Mariupol libera da mine” (Di venerdì 27 maggio 2022) Usa: l'economia della russia rischia il default, «sugli Usa impatto minimo». Sale il bilancio del raid a Kharkiv: 8 morti tra cui un bimbo Leggi su lastampa (Di venerdì 27 maggio 2022) Usa: l'economia dellarischia il default, «sugli Usa impatto minimo». Sale il bilancio del raid a Kharkiv: 8 morti tra cui un bimbo

