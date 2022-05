LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 6-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma vince in rimonta e vola al terzo turno contro McDonald! (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Jannik Sinner vola al terzo turno! l’azzurro trionfa in rimonta 3-6 6-4 6-4 6-3 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena in tre ore e quarantacinque minuti e sfiderà Mackenzie McDonald che ha battuto Nikoloz Basilashvili 6-3 6-1 6-4. L’italiano soffre in una partita tosta contro un terraiolo in forma come l’iberico, reduce dal trionfo a Tunisi nel Challenger. Dopo un primo set in cui ci ha messo un po’ a carburare, il classe 2001 cambia marcia e nonostante le fasi altalenanti, porta a casa il secondo turno sul campo 14. FINE QUARTO SET 6-3 GIOCO PARTITA E INcontro JANNIK ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Jannikaltrionfa in3-6 6-4 6-4 6-3lo spagnolo Robertoin tre ore e quarantacinque minuti e sfiderà Mackenzie McDonald che ha battuto Nikoloz Basilashvili 6-3 6-1 6-4. L’italianoin una partita tostaun terraiolo in forma come l’iberico, reduce dal trionfo a Tunisi nel Challenger. Dopo un primo set in cui ci ha messo un po’ a carburare, il classe 2001 cambia marcia e nonostante le fasi altalenanti, porta a casa il secondosul campo 14. FINE QUARTO SET 6-3 GIOCO PARTITA E INJANNIK ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel quart… - zazoomblog : LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il terzo set! - #Sinner… - zazoomblog : LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel terzo set… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 2-0 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Carball… - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE CON TENNIS 360! ???? Commentiamo il Day 5 del Roland Garros in compagnia di @roberta_vinci,… -