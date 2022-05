La Girobussuola APS | accessibile il Museo della musica

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 26 maggio 2022) Realizzato uno speciale progetto per rendere accessibili le collezioni delinternazionale e bibliotecaa persone con disabilità visiva. Da oggi il centro culturale dispone di un nuovo percorso audiotattile curato da La Girobussola APS, associazione di Bologna che si occupa di promuovere l’accessibilità culturale ipo e non vedenti. Fornisce adeguati strumenti per permettere un migliore godimento dell’arte,