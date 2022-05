“Chiamatemi arbitro, non arbitra”: Maria Sole Ferrieri Caputi le suona al politicamente corretto (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag — arbitro, non arbitra (che, questo lo aggiungiamo noi, è pure orrendo da sentire): non ha dubbi né remore Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, la grande favorita per l’esordio da primo direttore di gara donna del campionato di serie A 2022/23. «Per merito e non per privilegio», tiene a sottolineare il presidente dell’Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange. L’arbitro Ferrieri debutterà in A? E Ferrieri, stando a quanto emerge dai suoi parametri, ha tutte le carte in regola per un debutto in A. Niente corsie preferenziali o quote rosa per lei, e nemmeno assurde storpiature boldriniane di linguaggio tanto caro al femminismo un tanto al chilo di stampo odierno. Tanta attenzione alle desinenze, direttamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag —, non(che, questo lo aggiungiamo noi, è pure orrendo da sentire): non ha dubbi né remore, 32 anni, la grande favorita per l’esordio da primo direttore di gara donna del campionato di serie A 2022/23. «Per merito e non per privilegio», tiene a sottolineare il presidente dell’Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange. L’debutterà in A? E, stando a quanto emerge dai suoi parametri, ha tutte le carte in regola per un debutto in A. Niente corsie preferenziali o quote rosa per lei, e nemmeno assurde storpiature boldriniane di linguaggio tanto caro al femminismo un tanto al chilo di stampo odierno. Tanta attenzione alle desinenze, direttamente ...

