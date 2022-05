Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti | il retroscena sulla fine del loro matrimonio | Il motivo è inquietante

Leggi su esclusiva

(Di mercoledì 25 maggio 2022)edsono stati a lungo una delle coppie più amate, al punto tale che sono in tanti a sperare ancora in unritorno di fiamma. Ma qual è stato ilche li ha allontanati definitivamente? A riguardo emerge una verità amara. Recentementeedhanno messo in mostra quanto siano ancora profondamente legati, nonostante siano ormai trascorsi anni dalladellastoria d’amore. Il cantante, infatti, ha presenziato allo show condotto dalla ex, “Impossible”, con cui ha duettato nel brano che lui le aveva dedicato, “Più bella cosa”, alimentando così la speranza di chi li vorrebbe rivedere ...