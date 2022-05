LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: si staccano Nibali e Joao Almeida, Landa scatenato (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.52 Siamo nel tratto all’11,2% di pendenza media. Leemreize stacca Van der Poel. 16.51 Nibali in grande difficoltà ora, rischia di pagare uno scotto importante in termini di distacco. 16.50 Anche Domenico Pozzovivo perde terreno. Almeida, come sempre, tiene nel mirino Carapaz, Landa e Hindley. 16.49 Leemreize ha ripreso Van der Poel, due olandesi davanti. La Bahrain di Landa sta imponendo un passo indemoniato ora. 16.48 SI STACCA VINCENZO Nibali! Lo Squalo non deve arrendersi, sapevamo che avrebbe patito queste pendenze così arcigne, ma non deve cedere di schianto. 16.47 Buitrago rilancia l’andatura e stacca Carthy e Hirt. 16.46 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.52 Siamo nel tratto all’11,2% di pendenza media. Leemreize stacca Van der Poel. 16.51in grande difficoltà ora, rischia di pagare uno scotto importante in termini di distacco. 16.50 Anche Domenico Pozzovivo perde terreno., come sempre, tiene nel mirino Carapaz,e Hindley. 16.49 Leemreize ha ripreso Van der Poel, due olandesi davanti. La Bahrain dista imponendo un passo indemoniato ora. 16.48 SI STACCA VINCENZO! Lo Squalo non deve arrendersi, sapevamo che avrebbe patito queste pendenze così arcigne, ma non deve cedere di schianto. 16.47 Buitrago rilancia l’andatura e stacca Carthy e Hirt. 16.46 ...

