LIVE Fognini-Van De Zandschulp, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Teichmann e Norrie al turno successivo! In campo Fernandez e poi l'azzurro (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Nel primo match di giornata la svizzera Jil Teichmann ha avuto la meglio sulla giovane serba Olga Danilovic vincendo per 6-4 6-1. Poco fa invece si è conclusa la sfida tra il britannico Cameron Norrie e l'australiano Jason Kubler: la testa di serie #10 ha vinto per 6-3 6-4 6-3. 15.22 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Fabio Fognini e Botic van de Zandschulp, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2022.

