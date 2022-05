L’Italia ha la più alta percentuale di persone che vogliono lavorare ma non cercano un impiego

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 maggio 2022)è il Paese in Europa in cui è piùladiche non lavorano, anche se hanno l’età adatta per farlo. La forza lavoro, che include chi ha un’occupazione e chi non ce l’ha ma la cerca, non è mai riuscita a raggiungere il 66%, neanche negli anni migliori. Più del 34% di chi ha tra i 15 e i 64 anni non solo non ha un, ma non si è neanche attivato per procurarselo. È un dato dovuto al fenomeno degli eterni studenti che rimangono diversi anni fuori corso? O ai pensionati precoci che si ritirano prima dei 60 anni? O ancora al lavoro nero? Ognuno di questi elementi ha un senso, sono tutti ben presenti in Italia, ma meno di un tempo in realtà, grazie ad alcuni cambiamenti intervenuti nel tempo in ambito pensionistico o universitario. Un fattore su tutti differenzia ...