DIRETTA Giro d’Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: vanno all’attacco diversi corridori (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 13.25 Gli altri uomini davanti: Prodhomme, Van der Poel, Buitrago, Zana, Covili, Martin, Ravanelli, Camargo, Fortunato, Valter, Hirt, Taaramäe, Bouwman, Leemreize, Oomen, Pedrero, Vansevenant, Howson, Ciccone. 13.23 Si stanno raggruppando tutti gli uomini al comando, un drappello di più di venti uomini. 13.20 Plotone a 1’51” dalla vetta. 13.17 150 chilometri all’arrivo. 13.14 In testa alla corsa sono in quattro: Carthy, Arensman, Gall e Valter. 13.11 Scollinamento dal Passo del Tonale, ora una discesa lunghissima. 13.09 Quasi impossibile al momento andare a delineare il drappello di testa, quando arriveranno gli aggiornamenti da Radiocorsa vi daremo la composizione. 13.06 Situazione in costante evoluzione, 160 chilometri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.25 Gli altri uomini davanti: Prodhomme, Van der Poel, Buitrago, Zana, Covili, Martin, Ravanelli, Camargo, Fortunato, Valter, Hirt, Taaramäe, Bouwman, Leemreize, Oomen, Pedrero, Vansevenant, Howson, Ciccone. 13.23 Si stanno raggruppando tutti gli uomini al comando, un drappello di più di venti uomini. 13.20 Plotone a 1’51” dalla vetta. 13.17 150 chilometri all’arrivo. 13.14 In testa alla corsa sono in quattro: Carthy, Arensman, Gall e Valter. 13.11 Scollinamento dal Passo del Tonale, ora una discesa lunghissima. 13.09 Quasi impossibile al momento andare a delineare il drappello di testa, quando arriveranno gli aggiornamenti da Radiocorsa vi daremo la composizione. 13.06 Situazione in costante evoluzione, 160 chilometri ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - infoitsport : Giro d’Italia 2022, la diretta della tappa Ponte Di Legno-Lavarone: incognita pioggia - gcnItalia : A Mark #Cavendish non piace la pioggia! ?? Chi come lui? Non perdete la diretta della tappa di oggi su GCN+!… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: a breve si parte occhio alla pioggia - #d’Italia #tappa #DIRETTA… - CariaPinuccia : RT @AStramezzi: Mi è stata preannunciata, verso le 16:30 di oggi, una telefonata in diretta di Marco della ciurma dello Zoo di Radio 105 N… -