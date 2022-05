O sono dei nazisti e ha ragione Putin Battaglione Azov | la furia di Vittorio Sgarbi | quello che ora non dicono

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Unincontenibile,che dice la sua in collegamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro il lunedì sera e in onda su Rete 4. Al centro del dibattito, va da sé, c'è il conflitto in Ucraina, l'invasione della Russia. E nel programma Mediaset ci si concentra in particolare su due dei principali temi che hanno animato il dibattito nel corso degli ultimi sette giorni. Il primo di questi due temi è il processo a Vadim Shishimarin, il giovane sergente, 21 anni, finito alla sbarra a Kiev per crimini di guerra e condannato rapidamente all'ergastolo per aver ucciso un civile a sangue freddo. La linea difensiva di Shishimarin era quella di aver eseguito un ordine e che non avrebbe potuto fare altrimenti, ma non lo ha salvato dal massimo della pena. E, sulla vicenda, ...