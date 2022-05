Il Napoli segue quattro giocatori del Verona | l’annuncio del presidente Setti

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 maggio 2022) Mauriziodel, è intervenuto per parlare di presente e futuro a Telenuovo, in un’intervista ripresa nelle parti più importanti da Tggialloblù. Il Patron dell’Hellas, chiamato a commentare le insistenti voci di calciomercato intorno ai calciatori gialloblu che più si sono messi in mostra questa stagione, ha così risposto: “Caprari ha fatto una grandissima stagione, nessuno si aspettava potesse fare anche meglio di Zaccagni, è un giocatore su cui puntiamo tanto. A centrocampo abbiamo calciatori di grande qualità: Barak è pronto per un grande club, magari anche all’estero. Tameze ha fatto benissimo, ma occhio ad Hongla che è in grande crescita. Hellas(Photo by Enrico Locci/Getty Images) In merito alle situazioni legate a Casale e Simeone, più volte accostati al ...