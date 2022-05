Tennis: Roland Garros, campionessa 2021 Krejcikova eliminata al primo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - La campionesse in carica Barbora Krejcikova esce di scena al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La ceca, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede alla francese Diane Parry, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3 in due ore e dieci minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - La campionesse in carica Barboraesce di scena aldel, seconda prova stagionale del Grande Slam. La ceca, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede alla francese Diane Parry, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3 in due ore e dieci minuti.

