Oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio: Toro teso, Bilancia innamorata (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio sarà ricco di sorprese. I moti planetari avranno un impatto molto forte su alcuni aspetti fondamentali della vita dei segni zodiacali. Il lavoro, l’amore e la socialità saranno legati ai transiti planetari. Ci sarà chi metterà al primo posto l’amore e chi non sarà felice dei suoi successi professionali. Nel dettaglio, l’Ariete, la Bilancia e l’Acquario vivranno dei momenti molto intensi con il partner, mentre il Leone e i Pesci dovranno superare determinate preoccupazioni. Il Cancro, la Vergine e il Capricorno si concentreranno sul lavoro, al contrario del Toro e dello Scorpione che cercheranno di ritrovare la serenità. Per avere una visione completa dell’Oroscopo della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) L’dal 23 al 29sarà ricco di sorprese. I moti planetari avranno un impatto molto forte su alcuni aspetti fondamentalivita dei segni zodiacali. Il lavoro, l’amore e la socialità saranno legati ai transiti planetari. Ci sarà chi metterà al primo posto l’amore e chi non sarà felice dei suoi successi professionali. Nel dettaglio, l’Ariete, lae l’Acquario vivranno dei momenti molto intensi con il partner, mentre il Leone e i Pesci dovranno superare determinate preoccupazioni. Il Cancro, la Vergine e il Capricorno si concentreranno sul lavoro, al contrario dele dello Scorpione che cercheranno di ritrovare la serenità. Per avere una visione completa dell’...

