Bonazzoli paga la scommessa | gelato e brioche per tutti

(Di lunedì 23 maggio 2022) Non ha perso tempo il bomber della Salernitana, Federicoperre lafatta con i tifosi della squadra granata. "Se raggiungiamo la salvezza offroper" aveva detto il calciatore un mese fa in un'intervista su Dazn ed oggi, che la permanenza nel massimo campionato è stata conquistata, in centinaia si sono riversati nei pressi del Bar Nettuno, nella piazzetta che ospita la chiesa di San Pietro, per ricevere dalle mani del bomber, in compagnia del capo ufficio stampa della Salernitana, Mara Andria, l'agognato premio reso più dolce dalla salvezza.