Stampa spagnola contro Mbappé: “Non ha classe” (Di domenica 22 maggio 2022) Sembrava fatta per Mbappé al Real Madrid, ma il campioncino francese ha comunicato qualche giorno fa di rinnovare il proprio contratto con il Psg. A scagliarsi contro l’attaccante è la Stampa spagnola, che non ha proprio preso bene la sua decisione di restare nella capitale francese a cifre mai viste nel mondo del calcio (si parla di 300 milioni di euro alla firma e 100 milioni netti a stagione) invece che andare in Spagna. “Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid”, ci vuole classe per giocare nel Real Madrid scrive Marca in prima pagina. “L’impatto di Kylian Mbappé al PSG è infinitamente inferiore a quello che sarebbe stato al Real Madrid. Per il momento gioca in un campionato semiclandestino, che in Spagna viene seguito su due canali regionali” aggiunge il giornale ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Sembrava fatta peral Real Madrid, ma il campioncino francese ha comunicato qualche giorno fa di rinnovare il proprio contratto con il Psg. A scagliarsil’attaccante è la, che non ha proprio preso bene la sua decisione di restare nella capitale francese a cifre mai viste nel mondo del calcio (si parla di 300 milioni di euro alla firma e 100 milioni netti a stagione) invece che andare in Spagna. “Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid”, ci vuoleper giocare nel Real Madrid scrive Marca in prima pagina. “L’impatto di Kylianal PSG è infinitamente inferiore a quello che sarebbe stato al Real Madrid. Per il momento gioca in un campionato semiclandestino, che in Spagna viene seguito su due canali regionali” aggiunge il giornale ...

sportface2016 : Stampa spagnola contro #Mbappé: 'Non ha classe' - _SaraC_92 : RT @metilmercurio_: @contextuo @_SaraC_92 Concordo. Inoltre certe affermazioni (Nikkie e Chantal) sono state totalmente inappropriate. Cert… - metilmercurio_ : @contextuo @_SaraC_92 Concordo. Inoltre certe affermazioni (Nikkie e Chantal) sono state totalmente inappropriate.… - clarence_von : RT @tancredipalmeri: Secondo la stampa spagnola, ieri Florentino negli spogliatoi parlando alla squadra ha detto che Mbappé non verrà - tancredipalmeri : Secondo la stampa spagnola, ieri Florentino negli spogliatoi parlando alla squadra ha detto che Mbappé non verrà -