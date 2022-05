Vaiolo delle scimmie | il chiarimento dell’Ordine dei Medici sui contagi tra omosessuali | «Perché rischiano anche sanitari e famiglie con casi attivi»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 maggio 2022) Su come si possa trasmettere ilo delarriva un ulterioredall’Ordine dei, che ha ribadito come quella sessuale non sia l’unica modalità di trasmissione possibile. Ilarriva dopo chedall’Istituto superiore di Sanità era arrivata la constatazione che la «trasmissione uomo-uomo caratterizza buona parte deiriscontrati», aveva detto il dg dello Spallanzani Francesco Vaia pur spiegando: «Non si può definire come una malattia a trasmissione sessuale e che riguarda in particolare gli. Al momento sappiamo che riguarda i contatti stretti». Parole in linea con le indicazioni finora emerse da Ecdc e da Oms, che hanno comunque scatenato polemiche, ...