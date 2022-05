Ultime Notizie – Zelensky: “Creare meccanismo confisca beni Russia” (Di sabato 21 maggio 2022) “Un risarcimento per tutte le perdite che la Russia ha inflitto all’Ucraina con la sua aggressione”. Sono le parole pronunciate da Volodymyr Zelensky nel messaggio diffuso nelle scorse ore, come riporta la presidenza ucraina, con l’invito ai partner di Kiev a firmare “un accordo multilaterale” e “Creare un meccanismo” per risarcimenti agli ucraini che hanno subito “perdite” per l'”aggressione russa” con la “confisca” di “fondi russi e proprietà” in altri Paesi. Il presidente ucraino ha denunciato la “distruzione della casa della cultura a Lozova”, nella regione di Kharkiv, ha accusato la “Russia di aver già fatto tutto il possibile per fare in modo che non ci sia più spazio per la cultura sul suo territorio”, di aver colpito le regioni ucraine di Odessa, Poltava e Zhytomyr, mentre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “Un risarcimento per tutte le perdite che laha inflitto all’Ucraina con la sua aggressione”. Sono le parole pronunciate da Volodymyrnel messaggio diffuso nelle scorse ore, come riporta la presidenza ucraina, con l’invito ai partner di Kiev a firmare “un accordo multilaterale” e “un” per risarcimenti agli ucraini che hanno subito “perdite” per l'”aggressione russa” con la “” di “fondi russi e proprietà” in altri Paesi. Il presidente ucraino ha denunciato la “distruzione della casa della cultura a Lozova”, nella regione di Kharkiv, ha accusato la “di aver già fatto tutto il possibile per fare in modo che non ci sia più spazio per la cultura sul suo territorio”, di aver colpito le regioni ucraine di Odessa, Poltava e Zhytomyr, mentre ...

