Rinnovo Mertens | previsto nuovo incontro | il sostituto potrebbe arrivare dal Torino

Il Rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco sul fronte calciomercato per il Napoli. Il belga, autore di una seconda parte di stagione di altissimo livello, è in scadenza di contratto per il prossimo 30 giugno. Al momento non c'è ancora, però, un accordo sul Rinnovo contrattuale. Mertens e De Laurentiis hanno già discusso di un eventuale prolungamento, ma tutte le trattative sono state rimandate alla fine del campionato. Come riportato da Il Mattino, infatti, sarebbe previsto un nuovo incontro tra le parti per la prossima settimana. In caso di fumata nera, secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe già individuato il nuovo profilo per l'attacco.

