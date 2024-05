Premierato - la riforma approda al Senato E il Pd scende in piazza il 2 giugno

La Russa, l'8 maggio sono 76 anni dalla prima seduta del Senato - La Russa, l'8 maggio sono 76 anni dalla prima seduta del senato - (ANSA) - ROMA, 08 MAG - "L'8 maggio del 1948 fu una data storica per l'Italia e il senato della Repubblica. Oggi, 76 anni dopo, ricordiamo con orgoglio il momento in cui, anche grazie alla nostra Cart ...

Il 9 maggio e il terrorismo: intervista a Stefania Limiti - Il 9 maggio e il terrorismo: intervista a Stefania Limiti - 06:00 Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau 06:30 Primepagine, a cura di Cristiana Pugliese 07:00 Rassegna di geopolitica, a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale, a cura di Da ...

Casellati, premierato non è riforma per governo ma per l'Italia - Casellati, premierato non è riforma per governo ma per l'Italia - "La riforma che è approdata nell'Aula del senato non è quella per il centrodestra, o per questo governo; è una riforma per l'Italia, che intende dare risposta a quella che tutti avvertiamo come la zav ...