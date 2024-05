Omicidio-suicidio a Palermo - il caso non è chiuso Come ha fatto Laura a spararsi due volte?

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Non sembravano esserci dubbi: ildi via Notarbartolo, a, è stato subito descrittol’ennesimo, dove a sparare sarebbe stata la donna. Pietro Delia eLupo sono stati trovati senza vita in casa sabato scorso. Lui con 4 proiettili al torace e all’addome, lei con una ferita d’arma da fuoco al collo e una alla testa e la pistola in mano. Nell’appartamento nessun segno di effrazione. Lupo, agente della polizia municipale, 62 anni, ha sparato al marito con la pistola di ordinanza, si è detto. Poi ha rivolto l’arma contro se stessa. Ma in questa ricostruzione apparentemente lineare dei fatti c’è un ‘vulnus’, un elemento che solleva per lo meno qualche domanda. L’autopsia ha confermato:...

