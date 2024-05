Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)DELL’8 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA COINVOLTO 2 CAMION E UN AUTOCARRO AL KM 520 TRA PONZANONO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE SUD, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DA MAGLIANO SABINA; TRAFFICO CHE RESTA INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGIO IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL ...