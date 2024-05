Le previsioni meteo per la giornata del 9 maggio 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso dellama con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +11°C e +26°C. Lazio Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite, da segnalare solo isolate piogge sui settori meridionali. Sereno o poco nuvoloso ovunque tra la sera e la notte. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, salvo qualche addensamento sulla Romagna. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sui rilievi del Piemonte e della Lombardia; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese aperture ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un 37esimo turno di campionato ‘vecchio stile’ quello che andrà in scena questa sera con tutte le dieci gare in contemporanea alle 20 in modo da non dare vantaggi a nessuno. Fari puntati su Taranto dove ...

Fino a non molto tempo fa si festeggiava in un giorno fisso. In alcuni Paesi cade a marzo o ad agosto - In questa occasione, i figli lontani dai genitori, spesso costretti a lavorare come servi o apprendisti, potevano tornare a casa per trascorrere una giornata con la famiglia. Con il tempo, questa ...

Meteo Italia - Vortice mediterraneo attivo fino a venerdì con piogge e temporali anche intensi. Ecco le regioni più esposte al maltempo. - Il vortice di bassa pressione che nella giornata di martedì si è formato sull'Italia settentrionale tende a spostarsi velocemente verso sudest trascinando con se tutto il maltempo ad esso associato. Q ...

In Lombardia torna il bel tempo: il ciclone normanno porta freddo e pioggia al Sud. Ma rimane l'incognita nubi sul weekend - La pressione in aumento su tutta la Regione porterà giornate più consone al periodo primaverile. Nel fine settimana possibile arrivo delle nuvole ...