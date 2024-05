Passato settimane di lutto Milly Carlucci ha vissuto un trauma - la rivelazione inedita

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Personaggi tv.sta per tornare in televisione alla conduzione di un format inedito e ne ha raccontato i dettagli in un’intervista. Nella stessa occasione, la presentatrice ha rivelato al settimanale “Chi” di unnella vita privata.…) Leggi anche: Antonella Clerici preoccupata per la figlia Maelle: l’appello in diretta tv Leggi anche: “Belve”, Marcella Bella accusa di plagio la famosa collega: le sue parole La nuova avventura lavorativa diè pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura con uno show in diretta su Rai1. Il programma, chiamato L’acchiappatalenti, andrà in onda su per cinquea partire da venerdì 10 maggio eavrà ...