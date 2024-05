ChatGpt - gli artisti potranno sottrarre le loro opere alla formazione del chatbot

"Ca.Co.fest contro I GigantiI", a Bari la tredicesima edizione del festival dedicato a fumetti, illustrazioni, animazione ed editoria indipendente - "Ca.Co.fest contro I GigantiI", a Bari la tredicesima edizione del festival dedicato a fumetti, illustrazioni, animazione ed editoria indipendente - Venerdì 10 e sabato 11 maggio il Ca.Co. Festival entra nel vivo e invaderà Bari con straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, il tutto dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e del ...

Cuba introspettiva, la mostra di videoarte da scoprire a Matera - Cuba introspettiva, la mostra di videoarte da scoprire a Matera - Tre visite guidate per scoprire la mostra Cuba Introspettiva all’Ex Ospedale di San Rocco: a Matera, le opere di 12 artisti cubani in esposizione ...

I gioielli delle star del rap in mostra a New York: "Dietro il lusso ostentato ci sono belle storie di riscatto sociale" - I gioielli delle star del rap in mostra a New York: "Dietro il lusso ostentato ci sono belle storie di riscatto sociale" - Dal 9 maggio la mostra Ice Cold: An Exhibition of Hip Hop Jewelry, all’American Museum of Natural History di New York, esplorerà questo capitolo ...