Non solo Toti | Spinelli e i 15mila euro cash per le nozze della figlia di Signorini Il manager | Ho speso tutto - quei soldi non li ho più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Devi fare un bonifico di 13.200e tu in banca non ce l’hai?“. “Aldo ho…“. “Paolo, stasera vieni a casa mia e te li do i, non è un problema”. A parlare in questo dialogo intercettato dalla Guardia di finanza sono i principali coindagati del governatore ligure Giovanni, finito agli arresti domiciliari martedì: il magnatelogistica Aldo, anche lui ai domiciliari, e l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Paolo Emilio, per cui è stata disposta la custodia in carcere. Secondo l’accusa, per ottenere provvedimenti a lui favorevoli,ha corrottocon i finanziamenti al suo comitato elettorale econ varie prebende: soggiorni di ...