Napoli vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. In palio punti pesanti per l’Europa, con i partenopei che cercano un posto nella competizione continentale minore, mentre i felsinei sono vicini al sogno Champions.vssi giocherà sabato 11 maggio 2024 alle ore 18 presso lo stadio MaradonaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i partenopei sta per chiudersi una stagione travagliata che rischia anche di non vederli partecipare alle prossime competizioni europee. La squadra di Calzona, infatti, si trova al nono posto, a meno nove dalla zona Champions, e a meno cinque dal settimo posto. Solo sei i punti raccolti nelle ultime cinque giornate I rossoblù stanno per coronare il sogno di entrare in Champions League dopo sessant’anni dall’ultima volta. A ...