Una Nessuna Centomila in Arena - Mahmood | Mia madre la donna più importante della mia vit - mi ha insegnato la libertà

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 8 maggio 2024)VERONA – “Lapiùmia vita è miae mi ha dato tanti insegnamenti”, ha dettoai microfoni dell’esclusivo backstage di Rai Radio2 in occasione di Una– incon Andrea Delogu e, in collegamento da Roma, Carolina Di Domenico. “Forse quello piùè che non bisogna cercare di essere migliore per gli altri, ma per noi stessi. Essenzialmente mi hala”. “Il palco mi aiuta a mostrare dei lati di me che nella quotidianità magari non faccio uscire, però sono sempre dentro di me. Si genera uno spazio totalmente libero, mi sento proprio libero di esprimermi in maniera spontanea”, ha aggiunto ricordando poi ...