Universitari pro Palestina - dilagano le proteste Il governo spagnolo | Orgogliosi di voi Studenti accampati anche a Palermo

Con le mobilitazioni studentesche pro Palestina che riguardano ormai praticamente tutti i paesi occidentali, si moltiplicano le iniziative annunciate dagli Universitari . In Europa tende e proteste sono in atto nei campus Universitari di Paesi ...

Centinaia di studenti che in queste ore si sono accampati presso la Columbia University per le proteste pro-Palestina sono stati sospesi. Una sospensione da parte dell'Università rende i manifestanti in questione non idonei alla laurea.Continua a ...