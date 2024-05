Si tuffa nell' Adige per sfuggire alla polizia e viene inghiottito dal fiume

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si èto nelper, ma non è più riemerso e ora si teme che possa essere affogato. Tutto è successo poco dopo le 6 di questa mattina, a Verona, quando al 112 è arrivata la richiesta d'intervento urgente per un furto a un chiosco che si trova nei pressi dei...

Verona , 8 maggio 2024 – Si è getta to nell’Adige a Verona per sfuggire alla polizia dopo un tentativo di furto in un bar nel parco dell'ex Arsenale: l'uomo è disperso da stamattina e sono in corso le ricerche nel fiume da parte dei vigili del fuoco ...

Si getta nel fiume per sfuggire alla polizia dopo la spaccata al Bar: scomparso - Si getta nel fiume per sfuggire alla polizia dopo la spaccata al Bar: scomparso - Da poco prima delle 6:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati sul fiume adige a Verona per la ricerca di una persona vista cadere all’interno del fiume. L’uomo per sfuggire alla Polizia ne ...

Si tuffa nell'Adige per sfuggire alla polizia: proseguono le ricerche di un uomo inseguito per un furto in un chiosco - Si tuffa nell'adige per sfuggire alla polizia: proseguono le ricerche di un uomo inseguito per un furto in un chiosco - Un uomo si è tuffato nelle acque gelide dell’adige per sfuggire dalla polizia che lo stava inseguendo. L'uomo era con altri due complici, uno è stato bloccato dalla polizia, l'altro è riuscito a far p ...

Imprenditore scomparso, ergastolo alla moglie e al suo compagno - Imprenditore scomparso, ergastolo alla moglie e al suo compagno - (ANSA) - PALMI, 08 MAG - Ergastolo: questa la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Palmi a Antonio Figliuzzi, di 51 anni, e a Ilaria Sturiale (31), ritenuti responsabili dell'omicidio del marito ...