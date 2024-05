(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha presentato: San's Leap into Tomorrow, il nuovo, danzatrice e coreografa coreana Eun-Me Ahn,di San, a Venezia

Pinky Pinky 'Good', il progetto dell'artista Eun - Me Ahn sull'Isola di San Giacomo - La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha presentato Pinky Pinky 'Good': San Giacomo's Leap into Tomorrow , il nuovo progetto dell'artista, danzatrice e coreografa coreana Eun - Me Ahn , sull'Isola di San Giacomo, a Venezia. L'evento, a cura di Hans Ulrich ...

Pinky Pinky 'Good', il progetto dell'artista Eun - Me Ahn sull'Isola di San Giacomo - La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha presentato Pinky Pinky 'Good': San Giacomo's Leap into Tomorrow , il nuovo progetto dell'artista, danzatrice e coreografa coreana Eun - Me Ahn , sull'Isola di San Giacomo, a Venezia. L'evento, a cura di Hans Ulrich ...